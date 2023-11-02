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        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 21:01 Güncelleme: 02.11.2023 - 21:01
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        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        G.Y. idaresindeki 34 GV 0302 plakalı otomobil, Ordu Bulvarı'nda önce H.İ.K'in kullandığı 03 EP 525 plakalı otomobile ardından park halindeki 03 EK 711 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, sürücü H.İ.K. ile araçlardaki G.Y. ve C.K, (2) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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