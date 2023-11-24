Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Türkiye'nin motokros şampiyonları Afyonkarahisar'da belirlenecek

        ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Ogün Baysan, 2023 Türkiye Motokros Şampiyonası'nda birincilerin hafta sonu yapılacak 5. ayak yarışları sonrası Afyonkarahisar'da ödüllerini alacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin motokros şampiyonları Afyonkarahisar'da belirlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Ogün Baysan, 2023 Türkiye Motokros Şampiyonası'nda birincilerin hafta sonu yapılacak 5. ayak yarışları sonrası Afyonkarahisar'da ödüllerini alacağını belirtti.

        Baysan, AA muhabirine, TMF'nin faaliyet takvimindeki şampiyonanın finali olan 5. ayak yarışlarının Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 25-26 Kasım'da yapılacağını söyledi.

        Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) yapıldığı Afyonkarahisar'daki parkurda, Türkiye'nin de şampiyonlarının belirleneceğini dile getiren Baysan, şöyle konuştu:

        "Bu mevsimde altyapı olarak Türkiye'de en uygun parkurumuz burası olduğu için tercih ettik. Afyonkarahisar Valiliği ve belediyemizin destekleri de federasyonumuzun elini güçlendiriyor. Yine, sporcularımız da Afyonkarahisar'ı çok seviyor. Buradaki parkurumuz 2 yıl üst üste birincilik aldı. Şu anda MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX senior, kadınlar, veteran, 50cc, 65cc ve 85cc sınıflarındaki final yarışlarına 80'in üzerinde kayıt var, 100'ü yakalamasını bekliyoruz. Gayet güzel parkur hazırladık. Burada çok keyifli, heyecanlı ve çekişmeli final yarışları yapacağız."

        -"Afyonkarahisar'da 2024'te 4 eğitim kampı planlıyoruz"

        Baysan, Afyonkarahisar'da sporseverlerin 5 yıldır motokros yarışlarını desteklediğini belirterek, 2023 Türkiye Şampiyonası'nın final yarışlarına da ortak olmalarını istedi.

        Herkesi yarışlara davet eden Baysan, "Bizim 65cc ve 85cc sınıflarında çok sayıda gelecek vadeden ve Avrupa şampiyonalarında dereceler getiren sporcularımız var. Burada çok güzel yarış sergileyecekler. Özellikle gençlerimiz bu yarışları kaçırmasınlar, izlesinler. Afyonkarahisar'da 2024'te 4 eğitim kampı planlıyoruz. Türkiye'nin en güzel parkurunda gençlerimiz için eğitimler ile kamp organizasyonları yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Baysan, final yarışlarında dereceye giren sporcuların Türkiye'yi Avrupa şampiyonalarında temsil edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri
        Afyonkarahisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri
        Konya ve Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
        Konya ve Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
        Afyonkarahisar'da "7. Tıbbi, Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı" başla...
        Afyonkarahisar'da "7. Tıbbi, Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı" başla...
        Bolvadin'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bolvadin'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı
        Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı