Afyonkarahisar'da 150 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da kamyonetinde 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar - Ankara kara yolundaki uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçta 150 bin boş makaron ile 793 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Sürücü S.O. hakkında adli işlem yapıldı.

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