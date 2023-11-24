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        Afyonkarahisar'da 150 bin makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da kamyonetinde 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:03
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        Afyonkarahisar'da 150 bin makaron ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da kamyonetinde 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar - Ankara kara yolundaki uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu.

        Ekipler, araçta 150 bin boş makaron ile 793 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Sürücü S.O. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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