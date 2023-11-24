Afyonkarahisar'da "Antimikrobiyal Farkındalık Haftası" etkinliği düzenlendi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Antimikrobiyal Farkındalık Haftası" etkinliği gerçekleştirildi.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, hafta dolayısıyla hastanede, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından stant kurulup, broşür dağıtıldığı bildirildi.

Etkinliğe, Başhekim Mehmet Duran, idareciler ve doktorlar katıldı.