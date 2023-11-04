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        Afyonkarahisar'da sonbaharın doğaya yansıması çekilen müzikli videoyla gösterildi

        Afyonkarahisar'da müzisyen Aydın Baş ile doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz, Kadınana Su Yolu'ndaki ağaçların sonbahar güzelliğini göstermek amacıyla video hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:04
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        Afyonkarahisar'da sonbaharın doğaya yansıması çekilen müzikli videoyla gösterildi
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        Afyonkarahisar'da müzisyen Aydın Baş ile doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz, Kadınana Su Yolu'ndaki ağaçların sonbahar güzelliğini göstermek amacıyla video hazırladı.

        Baş ile Yılmaz, sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığı Kışlacık Mahallesi'ndeki Eski Kadınana Su Yolu'nda söğüt ve kavak ağaçlarının görselliğini tanıtmak istedi.

        Yılmaz, Hang Drum müzik aletiyle parçasını seslendiren Baş'ın bölgede videosunu çekti.

        Tarihi köprünün çevresindeki ağaçlardan dökülen yapraklarının dereye düştüğü video, sosyal medyada beğenildi.

        Baş ve Yılmaz yaptıkları açıklamada, Afyonkarahisar'da sonbahar renklerini ve dokusunu müzikle buluşturduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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