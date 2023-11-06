Afyonkarahisar'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla futbol turnuvası yapıldı

Afyonkarahisar Barosunca, Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenledi.

Afyonkarahisar Barosu Başkanı Turgay Şahin, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Erhan Özhavala ve 2 nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yılmaz Topal, final müsabakasını izledi.

Final maçını kazanan Afyonkarahisar 2 nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu futbol takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Düzenlenen törenle, dereceye giren takımlara kupaları verildi.

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