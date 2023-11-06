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        Afyonkarahisar'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla futbol turnuvası yapıldı

        Afyonkarahisar Barosunca, Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:10
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        Afyonkarahisar'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla futbol turnuvası yapıldı
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        Afyonkarahisar Barosunca, Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenledi.

        Afyonkarahisar Barosu Başkanı Turgay Şahin, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Erhan Özhavala ve 2 nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yılmaz Topal, final müsabakasını izledi.

        Final maçını kazanan Afyonkarahisar 2 nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu futbol takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

        Düzenlenen törenle, dereceye giren takımlara kupaları verildi.

        Galeri
        Galeri

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