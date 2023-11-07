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        Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki (AKÜ) kulüp ve topluluklardaki bir grup öğrenci, İsrail'in, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 20:17 Güncelleme: 07.11.2023 - 20:25
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        Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki (AKÜ) kulüp ve topluluklardaki bir grup öğrenci, İsrail'in, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Öğrenciler, ellerinde pankartlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla üniversite yerleşkesinin tören alanında toplandı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Selim Demirel, İsrail'in, Filistinli Müslümanlara yönelik davranışlarını telin etmek için toplandıklarını söyledi.

        Filistinlilerin direnişlerinde yalnız olmadıklarını dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

        "İsrail'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir."

        Demirel, Müslüman devletleri, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Birleşmiş Milletleri, zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye çağırdıklarını vurguladı.

        Açıklamanın ardından öğrenciler, yerleşke içerisindeki Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gazze'den Aksa'ya" konferansına katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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