Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da "5. Hayatımız Maden Çalıştayı" başladı

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, çevreyi, tabiatı korumanın, sadece çevre örgütlerinin veya çevrecilerin sorumluluğunda olmadığını belirterek, "Çevremize zarar vermememiz ve Sıfır Atık Projesi'ni madencilikte de mermercilikte de hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum."dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da "5. Hayatımız Maden Çalıştayı" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, çevreyi, tabiatı korumanın, sadece çevre örgütlerinin veya çevrecilerin sorumluluğunda olmadığını belirterek, "Çevremize zarar vermememiz ve Sıfır Atık Projesi'ni madencilikte de mermercilikte de hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum."dedi.

        Karacabey, Afyonkarahisar'daki bir otelde başlayan "5. Hayatımız Maden Çalıştayı"nda, madenlerin hayatın bir parçası olduğunu söyledi.

        Madenlerin çıkarıldığı birçok alanın da ormanlar olduğunun görüldüğünü aktaran Karacabey, şöyle konuştu:

        "Ormanlar, hayatımızın vazgeçilmezi ve nefes alabilmemiz için oksijenin kaynağıdır. Temiz suyun kaynağı ve çevrenin olmazsa olmazı ormanlarımızı da madenciliğimizin öneminin yanında kıyaslamak bile doğru değildir. Çünkü birbirlerinin alternatifi de değil. Türkiye ortalamasında dikilen fidanlar, 120 yıl sonra bir orman alanına dönüşebiliyor. Aslında madencilikle ormanlar, birbirinin kesinlikle hasmı değil. Ormancılık ile madencilik, bir arada yürütülebilir, birbirine zarar vermeden ve olumsuz yönde etkilemeden sürdürülebilir. Bunu hep birlikte kamuoyuna ve topluma doğru anlatılması konusunda önemli bir sorumluluğumuz olduğu kanaatindeyim."

        -"Mermer ocaklarındaki atıkların ortalaması yüzde 95'tir"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi'nin madencilikte de şiar edinilmesi gerektiğini ifade eden Karacabey, şunları kaydetti:

        "Mermer ocaklarındaki atıkların ortalaması yüzde 95'tir. Yüzde 5 verimle çalışılır hep. Bu mermer atıklarını bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Toplumun zaman zaman bizim üzerimizdeki haklı baskısını da kaldırmamız gerekiyor. Çevreyi, tabiatı korumak, sadece çevre örgütlerinin veya çevrecilerin sorumluluğu olan bir konu değil. Çevremize zarar vermememiz ve Sıfır Atık Projesi'ni madencilikte de mermercilikte de hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

        Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da Türkiye'nin ekonomik büyümesini devam ettirdiğini belirterek, 2021, 2022 ve 2023'teki ihracat rakamlarını paylaştı.

        Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin ise 12. Kalkınma Planı'ndaki hedef ve politikalara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, maden üretiminin artırılması noktasında da kurum ve paydaşlarla çalıştıklarını söyledi.

        Programda, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından çalıştay oturumlarla devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da termal oteller ara tatile "dolu" girecek
        Afyonkarahisar'da termal oteller ara tatile "dolu" girecek
        Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da kargoyla gönderilen kolide 9 bin 758 uyuşturucu hap ele g...
        Afyonkarahisar'da kargoyla gönderilen kolide 9 bin 758 uyuşturucu hap ele g...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını p...
        Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını p...