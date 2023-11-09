Afyonkarahisar'daki "5. Hayatımız Maden Çalıştayı" sona erdi

Afyonkarahisar'da düzenlenen "5. Hayatımız Maden Çalıştayı" Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) 2022 Yılı Ödül Töreni'yle tamamlandı.

EMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, çalıştayda madencilik mevzuatından Türkiye'deki madencilik algısına, sürdürülebilirlikten kritik ham maddelere kadar konuların derinlemesine konuşulduğunu söyledi.

Çalıştaya katkı sağlayan herkese teşekkür eden Alimoğlu, "Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak 2022 yılında 1,2 milyar dolar, maden ihracatı gerçekleştirdik. Şimdi ise iki ayrı kategoride Ege maden ihracatçılarımızın yıldızlarını ödüllendireceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından maden ihracatçıları ödüllerini aldı.

Törene, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, maden ihracatçıları ve davetliler katıldı.