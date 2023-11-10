Afyonkarahisar'da sis etkili oldu Afyonkarahisar'da kent merkezinin bazı noktaları ile yüksek kesimlerde sis etkisini gösterdi.

Afyonkarahisar'da kent merkezinin bazı noktaları ile yüksek kesimlerde sis etkisini gösterdi.

Kentte, sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

Çevre yolunda ve Erkmen beldesinde de sis etkili oldu.