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        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

        Afyonkarahisar'da kent merkezinin bazı noktaları ile yüksek kesimlerde sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:37
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        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
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        Afyonkarahisar'da kent merkezinin bazı noktaları ile yüksek kesimlerde sis etkisini gösterdi.

        Kentte, sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

        Çevre yolunda ve Erkmen beldesinde de sis etkili oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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