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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da duvara çarparak devrilen hafif ticari araçtaki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:57
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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da duvara çarparak devrilen hafif ticari araçtaki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Ö.B.L. (27) idaresindeki 11 AN 138 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında yol kenarındaki duvara çarparak devrildi.

        Kazada, araçta bulunan İ.L. (74), E.L. (72), C.A. (47), N.L. (42) ve İ.F.K. (6) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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