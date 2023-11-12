Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da duvara çarparak devrilen hafif ticari araçtaki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Ö.B.L. (27) idaresindeki 11 AN 138 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında yol kenarındaki duvara çarparak devrildi.

Kazada, araçta bulunan İ.L. (74), E.L. (72), C.A. (47), N.L. (42) ve İ.F.K. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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