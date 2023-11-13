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        Afyonkarahisar'da arama kaydı bulunan 20 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'da arama kaydı olduğu için yakalanan 20 kişiden 9'u cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:30
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        Afyonkarahisar'da arama kaydı bulunan 20 kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'da arama kaydı olduğu için yakalanan 20 kişiden 9'u cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda çeşitli suçlardan araması bulunan 20 kişiyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi cezaevine teslim edildi, 11'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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