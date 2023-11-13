Afyonkarahisar'da arama kaydı bulunan 20 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da arama kaydı olduğu için yakalanan 20 kişiden 9'u cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda çeşitli suçlardan araması bulunan 20 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi cezaevine teslim edildi, 11'i serbest bırakıldı.

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