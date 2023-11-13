Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Eski TBMM Başkanı Kahraman, Afyonkarahisar'da halk ekmek fabrikası açılışında konuştu:

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Biz, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun devamıyız. İlk 2 bin kilometrekaredeydik, yaklaşık 20 milyon kilometrekareye çıktık. 3 kıtada, 7 denizdeydik. Biz muhteşem bir devlettik. Yine öyle olacağız. Birlik içerisinde yürüyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 18:54 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski TBMM Başkanı Kahraman, Afyonkarahisar'da halk ekmek fabrikası açılışında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Biz, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun devamıyız. İlk 2 bin kilometrekaredeydik, yaklaşık 20 milyon kilometrekareye çıktık. 3 kıtada, 7 denizdeydik. Biz muhteşem bir devlettik. Yine öyle olacağız. Birlik içerisinde yürüyeceğiz." dedi.

        Kahraman, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği Afyonkarahisar'da, belediyenin fuar alanındaki halk ekmek fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek ayrışmaların yanlış olduğunu söyledi.

        Üretimde özel teşebbüslerin önünün kesilmemesi gerektiğini dile getiren Kahraman, şöyle konuştu:

        "Halkın teşebbüsünün önünü kesmeden devletle beraber yürümek ve gitmek lazım. Yeni yüzyıl Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi 'Türkiye Yüzyılı' olacak ve daha ötelere gideceğiz inşallah. İyi bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz, bir dünya liderine sahibiz. Kıymetini bilmemiz lazım."

        - "En öteye gideceğiz"

        Kahraman, Türkiye'nin gelişmişlik anlamında geldiği noktaya vurgu yaparak, yapılan çalışmaları anlattı.

        Türkiye'nin gelişmeye devam edeceğini belirten Kahraman, "Biz, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun devamıyız. İlk 2 bin kilometre karedeydik, yaklaşık 20 milyon kilometrekareye çıktık. 3 kıtada, 7 denizdeydik. Biz muhteşem bir devlettik. Yine öyle olacağız. Birlik içerisinde yürüyeceğiz. Ekmek mi? Yapacağız. Teknik mi? En öteye gideceğiz. Füze mi, menzil mi? Çok şeyler yapacağız. Bazı hususlardaki gelişmeyi tabii devletimiz açıklamayabilir ama çok ileriye gittiğimiz noktalardayız. Bunun kadrini bilelim. Mahalli hadiselerle uğraşmayalım. İnsan gölgesiyle dövüşmemeli." ifadelerini kullandı.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da 1500 metrekarelik kapalı alanda kurulan tesiste, vatandaşların ekonomik ve hijyenik bir şekilde ekmeğe ulaşacağını kaydetti.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise açılışı yapılan fabrikanın günlük 50 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu ve vardiya artırılsa 100 bine çıkabileceğini ifade etti.

        Törende, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AK Parti MKYK üyesi Mücahit Yanılmaz da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maganda damat tutuklandı!
        Maganda damat tutuklandı!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        Megakent yağmura teslim!
        Megakent yağmura teslim!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da arama kaydı bulunan 20 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da arama kaydı bulunan 20 kişi yakalandı
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da teşkilat buluşmas...
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da teşkilat buluşmas...
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı traktördeki kişi öldü
        Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı traktördeki kişi öldü