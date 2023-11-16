Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler, sağanak nedeniyle trafikte yavaş seyrediyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışın gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.