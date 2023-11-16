Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor

        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor.

        Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sürücüler, sağanak nedeniyle trafikte yavaş seyrediyor.

        Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

        Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışın gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        8 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ihmaller!
        8 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ihmaller!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Baba katili cinayeti anlattı!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü minibüs kazasındaki "ihmal" ve "hata"lar...
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü minibüs kazasındaki "ihmal" ve "hata"lar...
        Afyonkarahisar'da bir kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da bir kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da belediyede temizlik personeli diksiyon eğitimi alıyor
        Afyonkarahisar'da belediyede temizlik personeli diksiyon eğitimi alıyor
        Afyonkarahisar'da otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 7 kişi yaral...
        Afyonkarahisar'da otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 7 kişi yaral...
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı