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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 15 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:21 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:34
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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 15 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı'da araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, çok sayıda dolandırıcılıktan araması bulunan M.T'yi (26) kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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