Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 15 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı'da araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda dolandırıcılıktan araması bulunan M.T'yi (26) kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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