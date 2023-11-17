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        Sultandağlı gazeteci Kutlar, vefat etti

        Afyonkarahisar ve Konya'da gazetecilik yapan Sinan Kutlar (47) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:47
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        Sultandağlı gazeteci Kutlar, vefat etti
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        Afyonkarahisar ve Konya'da gazetecilik yapan Sinan Kutlar (47) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Bir süredir iç hastalıklarına bağlı tedavi gören Kutlar, kaldırıldığı Ankara'daki özel hastanede vefat etti.

        Kutlar'ın cenazesi, Yeşilçiftlik beldesinde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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