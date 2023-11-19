Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobillin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

S.İ. (47) idaresindeki 03 KT 963 plakalı kamyonet, Susuz rampasında T.C.İ'nin (23) kullandığı 43 ACY 428 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan S.K. (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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