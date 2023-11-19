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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobillin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:34
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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobillin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.İ. (47) idaresindeki 03 KT 963 plakalı kamyonet, Susuz rampasında T.C.İ'nin (23) kullandığı 43 ACY 428 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan S.K. (24) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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