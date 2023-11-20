Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.A. (22) idaresindeki 34 FHG 717 plakalı motosiklet, Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde O.Y'nin (18) kullandığı 03 ACA 954 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki M.İ. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​

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