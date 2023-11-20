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        Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:23 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:28
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        Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.A. (22) idaresindeki 34 FHG 717 plakalı motosiklet, Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde O.Y'nin (18) kullandığı 03 ACA 954 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki M.İ. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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