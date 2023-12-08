Afyonkarahisar'da devrilen fayans yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da fayans yüklü tırın yola devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

A.D. (41) idaresindeki 43 AEU 404 plakalı fayans yüklü tır, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında yola devrildi.

Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yola saçılan fayanslar nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, ekiplerin tır ile yola saçılan fayansları kaldırması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

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