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        Afyonkarahisar'da devrilen fayans yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Afyonkarahisar'da fayans yüklü tırın yola devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:44
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        Afyonkarahisar'da devrilen fayans yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        Afyonkarahisar'da fayans yüklü tırın yola devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        A.D. (41) idaresindeki 43 AEU 404 plakalı fayans yüklü tır, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında yola devrildi.

        Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan yola saçılan fayanslar nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, ekiplerin tır ile yola saçılan fayansları kaldırması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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