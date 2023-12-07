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        Afyonkarahisar'da lise öğrencileri eski ahşap dolaplardan kuş yuvası yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:14 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:35
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        Afyonkarahisar'da lise öğrencileri eski ahşap dolaplardan kuş yuvası yaptı
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        AFYONKARAHİSAR(AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir grup lise öğrencisi, eski telefon dolaplarından kuş yuvası yaparak, okulun duvarına yerleştirdi.

        Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki bir grup öğrenci, "Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum" projesi kapsamında okuldaki eski ahşap dolaplarıyla kuş yuvası yapmaya karar verdi.

        Okul idaresinin onayını da alan öğrenciler, yaptıkları 4 kuş yuvasını, "kış aylarında hayvanlar üşümesin" diyerek okulun bahçe duvarının üzerine yerleştirdi.

        Okul Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere, projeyle ilgili 25 konu belirleyerek öğretmen ve öğrencilerin çalışma yaptığını söyledi.

        Öğrencilerin eski telefon dolaplarını kuş yuvasına dönüştürmesinin de bu projelerden biri olduğunu dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

        "Öğrencilerimizden gelen talep doğrultusunda da okulumuzun değişik bölgelerine bu eski dolaplardan kuşlara yuva yaptık. Öğrencilerin teorikte öğrendiklerini pratiğe aktarmasında da en güzel bir yöntem oldu. Öğrencilerimizi hazırladıkları anlamlı çalışma için tebrik ediyoruz."

        Lise öğrencisi Ali Osman Karabınar da proje kapsamında 4 kuş yuvası yaptıklarını belirterek kış aylarında kuşların üşememesine yardımcı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Öğrenciler, ilerleyen günlerde eski telefon dolaplarından 10 kuş yuvası daha yapmayı ve kuşlar için yemleme çalışması planlıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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