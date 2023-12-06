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        Afyonkarahisar'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 32 bin 440 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:27
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        Afyonkarahisar'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 32 bin 440 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezi ve ilçelerde genel asayiş, kamu düzeninin sağlanması amacıyla kahvehane, kıraathane ile dernek lokallerinde denetim yaptı.

        Ekipler, 75 iş yerinde 643 kişinin sorgulamasını yaptı.

        Emirdağ'daki iki iş yerinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 32 bin 440 lira ceza kesilerek, oyun kağıtlarına el konuldu.

        İki iş yeri sahibi hakkında da idari işlem yapıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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