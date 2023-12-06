Afyonkarahisar'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 32 bin 440 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezi ve ilçelerde genel asayiş, kamu düzeninin sağlanması amacıyla kahvehane, kıraathane ile dernek lokallerinde denetim yaptı.

Ekipler, 75 iş yerinde 643 kişinin sorgulamasını yaptı.

Emirdağ'daki iki iş yerinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 32 bin 440 lira ceza kesilerek, oyun kağıtlarına el konuldu.

İki iş yeri sahibi hakkında da idari işlem yapıldı.​​​​​​​