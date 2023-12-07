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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Sandıklı'da polis ve jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:40
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Sandıklı'da polis ve jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerden gelen okul servis araçlarını güvenli erişimin sağlanması amacıyla denetledi.

        Denetimlerde, araçların servise uygunluğu, yetki belgesi, koltukların emniyet kemeri, ışıklı dur levhası ve kış lastikleri kontrol edildi.

        - Hocalar'da ardıç ağaçların tohumları kazanca dönüşüyor​​​​​​​

        Hocalar ilçesinde köylüler, kozmetik sanayisinde kullanılan ardıç ağaçların meyvesi olan tohumlarını topluyor.

        İlçeye bağlı Kocagöl köyünde yaşayan bir grup vatandaş, arazideki ardıç ağaçlarından gelir elde etmeye başladı.

        Köy sakinlerinden Hasan Yaşar, yaptığı açıklamada, ardıç ağacının meyvesi olan tohumunun kozmetik ve temizlik ürünlerinde kullanıldığını belirtti.

        Gelen talep doğrultusunda arazilerindeki ağaçlardan ardıç tohumu topladıklarını aktaran Yaşar, "Günde yaklaşık 60-70 kilogram ardıç tohumu topluyoruz. Bunun da 600-700 lira geliri oluyor. Köyümüze gelen alıcılara da bu ardıç tohumunun kilogramını 13 liradan satıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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