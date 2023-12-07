Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı ilçesinde satış yapılmak üzere uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen aracı ilçede durduran ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Savcılık talimatıyla araçtaki F.Ö, E.Y, İ.S. ile M.A'ya adli işlem uygulandı.