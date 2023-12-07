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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:45
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı ilçesinde satış yapılmak üzere uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen aracı ilçede durduran ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Savcılık talimatıyla araçtaki F.Ö, E.Y, İ.S. ile M.A'ya adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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