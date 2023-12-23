Afyonkarahisar'da yan yatan forkliftin sürücüsü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da, forkliftin yan yatması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

N.T. (33) idaresindeki forklift, bir tavuk çiftliğinden başka bir çiftliğe gittiği esnada, Susuz beldesi mevkisinde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yan yattı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü N.T. yaşamını yitirdi.

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