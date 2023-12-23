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        Afyonkarahisar'da yan yatan forkliftin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Afyonkarahisar'da, forkliftin yan yatması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 23:02 Güncelleme: 23.12.2023 - 23:02
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        Afyonkarahisar'da yan yatan forkliftin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Afyonkarahisar'da, forkliftin yan yatması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        N.T. (33) idaresindeki forklift, bir tavuk çiftliğinden başka bir çiftliğe gittiği esnada, Susuz beldesi mevkisinde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yan yattı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü N.T. yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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