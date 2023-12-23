Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.D, H.Y, H.K, O.İ. ve H.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 14 tabanca, 1578 tabanca fişeği, 8 av tüfeği, 21 şarjör, 3 tabanca kabzası, 5 tabanca üst kapak takımı, bir tabanca namlusu ve bir tabanca tamirinde kullanılan makine ele geçirildi.
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