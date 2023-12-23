Sandıklı'da dikiş makineleri Gazze için çalıştı Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü giyim ve nakış kurslarındaki makineler Gazze'deki kadın ve çocuklar için çalışıyor.

Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü giyim ve nakış kurslarındaki makineler Gazze'deki kadın ve çocuklar için çalışıyor.

Öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı bere ve atkı dikiyor.

Yaklaşık 100 kadın, Halk Eğitim Merkezlerinde "Makinelerimiz Gazze için çalıştı" sloganıyla üretime başladı.​​​​​​​

Üretilen ürünler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.