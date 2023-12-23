Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

H.Y. (33) idaresindeki 06 DED 673 plakalı otomobil, Güney beldesi yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ş.Y. (27) ile A.E.Y. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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