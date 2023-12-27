Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonunda bir kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yeni yıl öncesi genel sağlık ve güvenlik tedbirleri kapsamında çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda bir ev ve araçta yapılan aramada, 27 gümrük kaçağı viski, 10 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili S.Ç yakalandı.
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