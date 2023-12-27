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        Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında iki katlı binada hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:34
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        Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında iki katlı binada hasar oluştu.

        Aydınlar Mahallesi Kaymaz Caddesi'nde iki katlı binadan dumanlar çıktığını görenler itfaiyeye bilgi verdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Söndürülen yangında, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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