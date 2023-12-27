Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında iki katlı binada hasar oluştu.

Aydınlar Mahallesi Kaymaz Caddesi'nde iki katlı binadan dumanlar çıktığını görenler itfaiyeye bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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