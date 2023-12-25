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        Şehit Piyade Teğmen Günay'ın cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi

        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 23:45 Güncelleme: 26.12.2023 - 00:15
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        Şehit Piyade Teğmen Günay'ın cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi
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        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a getirildi.

        Hakkari'den askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen Günay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa konuldu.

        Şehit Günay'ın naaşı, yakınları, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri ve gaziler tarafından karşılandı.

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülen Günay'ın naaşı, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar Mahallesi'nde yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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