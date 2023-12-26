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        Sandıklı'dan kısa kısa

        Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyünde kahvehanede erkeklere yönelik aile semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:25 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:25
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        Sandıklı'dan kısa kısa
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        Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyünde kahvehanede erkeklere yönelik aile semineri düzenlendi.

        Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz, seminerde aile olmanın önemi, ailenin çocuklar ile yaşadıkları sorunları aktararak bilimsel çalışmaları anlattı.

        - Kaymakam Çengel, Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti

        Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, özel öğrencilerin eğitim aldığı Özçınar Uygulama Okulunu ziyaret etti.

        Çengel, ziyarette, kurum hakkında Okul Müdürü İbrahim Altıntaş'tan engelli öğrenciler ve okul çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

        Öğretmenlerle bir araya gelen Çengel, öğretmenleri Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen programda ve okulda öğrencilere karşı gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

        - Aslan'dan, Belediye Başkanı Çöl'e ziyaret

        AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanan, 23. Dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan, AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Murat Erkalan ve parti yönetimi ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çöl, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanan Zekeriya Aslan'ı tebrik etti.

        Aslan, ilçedeki çalışmalar hakkında Çöl'den bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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