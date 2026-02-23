Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da damızlık manda boğaları yetiştiricilere teslim edildi

        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yetiştirilen 30 damızlık manda boğası (Comba), düzenlenen törenle yetiştiricilere teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 21:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da damızlık manda boğaları yetiştiricilere teslim edildi

        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yetiştirilen 30 damızlık manda boğası (Comba), düzenlenen törenle yetiştiricilere teslim edildi.

        Proje, İl Özel İdaresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi.

        AKÜ Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde gerçekleştirilen damızlık manda tesliminde konuşan Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu projenin üniversite, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinin somut bir örneği olduğunu söyledi.


        AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, üniversitenin temel vizyonunun bilginin sahaya ve üreticiye aktarılması olduğunu belirtti.

        Dağıtımı yapılan damızlık boğaların bilimsel çalışmalar sonucunda yetiştirildiğini ifade eden Karakaş, yerli ırkların ıslahına yönelik projelerle Afyonkarahisar'da hayvancılığın güçlendirildiğini vurguladı.

        Konuşmaların ardından 30 damızlık manda boğası yetiştiricilere teslim edildi.

        Proje ile sürü verimliliğinin artırılması, genetik kapasitenin güçlendirilmesi ve Afyonkarahisar'da manda yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Törende, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven de birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Okul Sporları 'Yüzme Müsabakaları' sona erdi
        Okul Sporları 'Yüzme Müsabakaları' sona erdi
        Afyonkarahisar GSB'den TEKNOFEST'e başvuracak gençlere destek
        Afyonkarahisar GSB'den TEKNOFEST'e başvuracak gençlere destek
        Emirdağ'da şehit yakınları ve gaziler 'Büyük Aile Sofrası'nda buluştu
        Emirdağ'da şehit yakınları ve gaziler 'Büyük Aile Sofrası'nda buluştu
        Özel çocuklar ve üniversiteliler iftar sofrasında buluştu
        Özel çocuklar ve üniversiteliler iftar sofrasında buluştu
        Afyonkarahisar'da hava durumu
        Afyonkarahisar'da hava durumu
        Müftülük personelleri iftarda bir araya geldi
        Müftülük personelleri iftarda bir araya geldi