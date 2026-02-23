Canlı
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Vali Yiğitbaşı için veda yemeği düzenlendi

        İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar'dan ayrılışı nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

        Giriş: 23.02.2026 - 22:52
        Bir termal otelde düzenlenen yemekte konuşan Vali Yiğitbaşı, bu topraklarla kurduğumuz sarsılmaz gönül bağının mesafelerle zayıflayamayacak kadar derin olduğunu söyledi.

        Yiğitbaşı, "Tabii bu kurduğumuz bağdan sonra Yiğitbaşı ailesinin bir ferdi olarak şunu gördük ki bu topraklara hizmet etmiş insanlar asla unutulmuyorlar." dedi.

        Dedesi Gazi Yiğitbaşı'nın hem istiklal madalyası olan hem üç dönem Demokrat Parti'de milletvekilliği yapmış, aynı zamanda çok sevilen, sayılan inançlı, dürüst, temiz, ahlaklı bir insan olduğunu anlatan Yiğitbaşı, şunları söyledi:

        "Benim için bu görev süresi boyunca iki çok önemli isim vardı. Bir tanesi babam, yıllarca kaymakamlık yapmış, en son vali yardımcısı olarak emekli olmuş. Bir diğer kişi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada tarihi bir yolu açarak, bizlere güvenerek bir Anadolu kadınının, devletin en üst kademelerinde nasıl hizmet edebileceğini gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kalbi şükranlarımı sunmak isterim."

        Yemeğe, bazı milletvekilleri ve bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.

        Afyon Kalesi'ne lazerle "Devlet Anamız Kübra Güran Yiğitbaşı Afyon sizi çok özleyecek" yazıldı.

