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        Afyonkarahisar'da sahte içki uygulaması yapıldı

        Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:13 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:13
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        Afyonkarahisar'da sahte içki uygulaması yapıldı
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        Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki uygulaması gerçekleştirildi.

        Görevlendirilen 256 personel kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, sahte içki satışına engel olunması amacıyla 176 bakkal, 42 kahvehane, 31 tekel bayii ve 5 restoran kontrol edildi.

        Yapılan kontrollerde, 23'ü yabancı uyruklu olmak üzere 1749 şüpheli sorgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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