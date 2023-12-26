Afyonkarahisar'da sahte içki uygulaması yapıldı

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki uygulaması gerçekleştirildi.

Görevlendirilen 256 personel kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, sahte içki satışına engel olunması amacıyla 176 bakkal, 42 kahvehane, 31 tekel bayii ve 5 restoran kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, 23'ü yabancı uyruklu olmak üzere 1749 şüpheli sorgulandı.