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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:16 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:26
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 35 ACE 8689 plakalı otomobil, Dinar'dan Denizli'ye seyir halindeyken Dazkırı ilçesine bağlı Bozan köyü mevkisinde A.Ç. yönetimindeki 06 AG 1661 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü M.K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.Ş, F.A, K.Ç. Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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