Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 35 ACE 8689 plakalı otomobil, Dinar'dan Denizli'ye seyir halindeyken Dazkırı ilçesine bağlı Bozan köyü mevkisinde A.Ç. yönetimindeki 06 AG 1661 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.Ş, F.A, K.Ç. Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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