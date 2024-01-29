Afyonkarahisarlı 8 yaşındaki öğrenci satranç milli takımına seçildi

Afyonkarahisarlı 8 yaşındaki Emir Rüzgar Gürpınar, satranç milli takımına seçildi.

Gürpınar, Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda derece elde etmesinin ardından milli takıma seçilmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gürpınar'ı tebrik ederek, gösterdiği performansın gurur verici olduğunu söyledi.

Afyonkarahisarlı sporcuları desteklemeye devam edeceğini belirten Kasapoğlu, Emir Rüzgar Gürpınar'ın gelecekteki turnuvalarda da başarılı performansını sürdüreceğine inandığını kaydetti.

Satranç İl Temsilcisi Gökhan Çoban da Gürpınar'ın satranç branşında Türkiye sekizincisi olması ve milli takıma seçilmesinin Afyonkarahisar'daki spor camiası ve genç sporcular arasında büyük bir heyecan oluşturduğunu ifade etti.