Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

Afyonkarahisar'da aralıklarla kar etkili oluyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde görülen kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda temizleme çalışması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 31. Şube şefliği ekipleri, çevre yollarında oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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