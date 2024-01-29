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        Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

        Afyonkarahisar'da aralıklarla kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:24 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:56
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        Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor
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        Afyonkarahisar'da aralıklarla kar etkili oluyor.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde görülen kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

        Belediye ekipleri, kaldırımlarda temizleme çalışması yapıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        Karayolları 31. Şube şefliği ekipleri, çevre yollarında oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

        Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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