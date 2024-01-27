Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        O.A. (36) idaresindeki 03 RB 737 plakalı hafif ticari araç, Öğretmenler Mahallesi'nde, A.A'nın (56) kullandığı 03 BS 633 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 16 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 16 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı
        Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da gasbettikleri otomobilin traktöre çarpması sonucu 4 şüphe...
        Afyonkarahisar'da gasbettikleri otomobilin traktöre çarpması sonucu 4 şüphe...
        Hatay'daki kırılmamış fay hatları bilim insanlarının araştırmasıyla belirle...
        Hatay'daki kırılmamış fay hatları bilim insanlarının araştırmasıyla belirle...