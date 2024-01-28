Afyonkarahisar'da "Ortak Akıl Buluşmaları" sona erdi

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Ortak Akıl Buluşmaları" tamamlandı.

Vali Yiğitbaşı, Gençlik Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ortak Akıl Buluşmaları kapsamında altı günde 16 farklı başlıkta oturum yapıldığını söyledi.

Toplantıların Afyonkarahisar'ın gelişmesine ve yenilenmesine katkı sağlayacağını düşündüklerini aktaran Yiğitbaşı,"Burada temel amaç, mevcut kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanmaktır. Belirlenen 16 ayrı oturumda yaklaşık 450 katılımcının görüşleri aldık. Valilik olarak bir adım attık. Umarız hayırlara vesile olur. Toplantılarla ilgili güzel ve olumlu dönüşler aldık." dedi.

Yiğitbaşı ayrıca bu toplantıların benzerlerini ilçelerde de yapılabileceğini belirterek konu üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Toplantı, Yiğitbaşı'nın gazetecilerin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.