Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde çalıntı motosiklet kullanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte M.B'nin kullandığı plakasız motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelinin adresinden motosikleti alarak Afyonkarahisar'daki sahibine teslim etti.

Şüpheli M.B'ye, adli işlem uygulandığı bildirildi.

- Afyonkarahisar'da 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuribey beldesinde, kaçak zirai ilaç satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirdi.

M.K. ile N.K'ye adli işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.