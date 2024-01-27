Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 16 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi yaralandı.

A.A, (52) idaresindeki 43 DK 535 plakalı otomobil, Işıklar beldesinde boş araziye devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ö.K, (33) P.K. (25) ile A.T. (23) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.A'nın (39) kullandığı 03 SH 270 plakalı otomobil, Yarışlı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki K.Y, (54), H.K. (54) ile K.T. (44) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 8 kişi hastanelere götürüldü.

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