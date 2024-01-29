Afyonkarahisar'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Salar beldesindeki yol kontrolünde Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı S.L'nin kullandığı kamyonette Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakaladı.

Organize sanayi bölgesindeki bir firmada çalıştığı belirlenen 2 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.