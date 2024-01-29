Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın Bayat ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen iki kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen iki kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Bayat'ta G.Ş. (51) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Köroğlu beli yakınlarında refüje girdi.

Kazada sürücü ile otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

- Emirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Emirdağ'ın Kuruca köyü yakınlarında devrilen 42 FFF 89 tırın sürücüsü M.K. yaralandı.

Yaralı sürücünün bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.