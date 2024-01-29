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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bayat ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen iki kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:28 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:37
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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bayat ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen iki kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Bayat'ta G.Ş. (51) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Köroğlu beli yakınlarında refüje girdi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        - Emirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Emirdağ'ın Kuruca köyü yakınlarında devrilen 42 FFF 89 tırın sürücüsü M.K. yaralandı.

        Yaralı sürücünün bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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