Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bayat ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen iki kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen iki kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Bayat'ta G.Ş. (51) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Köroğlu beli yakınlarında refüje girdi.
Kazada sürücü ile otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
- Emirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Emirdağ'ın Kuruca köyü yakınlarında devrilen 42 FFF 89 tırın sürücüsü M.K. yaralandı.
Yaralı sürücünün bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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