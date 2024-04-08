Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi
Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.
Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki drift görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Güvenevler Mahallesi civarında drift yaptığı belirlenen sürücü, polis ekiplerinde Demiryalayan Kavşağı'nda yakalandı.
Sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu.
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