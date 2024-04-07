Afyonkarahisar'da asayiş

Ekipler, yaptığı araştırmada hırsızlık şüphelisinin M.A, olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde H.Ç'ye ait evden altın ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, H.B. ile M.B'yi kısa sürede yakaladı, cüzdanı sahibine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dinar ilçesindeki pazar yerinde bir kadının para cüzdanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ve Şuhut ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

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