Seydiler Belediye Başkanı Tokdemir, mazbatasını aldı
Seydiler Belediye Başkanı Adem Tokdemir, mazbatasını alarak göreve başladı.
Seydiler Belediye Başkanı Adem Tokdemir, mazbatasını alarak göreve başladı.
31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti'nin adayı olarak Seydiler Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Tokdemir'e mazbata programında, AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban ve ilçe teşkilat yöneticileri eşlik etti.
Tokdemir, seçimlerde kendisine destek olanlara ve seçmelerine teşekkür etti.
Balaban, Tokdemir'i kazanmış olduğu seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
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