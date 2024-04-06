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        Seydiler Belediye Başkanı Tokdemir, mazbatasını aldı

        Seydiler Belediye Başkanı Adem Tokdemir, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:14 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:14
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        Seydiler Belediye Başkanı Tokdemir, mazbatasını aldı
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        Seydiler Belediye Başkanı Adem Tokdemir, mazbatasını alarak göreve başladı.

        31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti'nin adayı olarak Seydiler Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Tokdemir'e mazbata programında, AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban ve ilçe teşkilat yöneticileri eşlik etti.

        Tokdemir, seçimlerde kendisine destek olanlara ve seçmelerine teşekkür etti.

        Balaban, Tokdemir'i kazanmış olduğu seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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