AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven'den İscehisar Belediyesine ziyaret

Yurdunuseven'e AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, İl Genel Meclis üyesi Naci Mermer ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Başkan Seyhan Kılınçarslan da Yurdunuseven'e ziyareti ve destekleri için teşekkür etti.

Yurdunuseven ziyarette, bundan sonra İscehisar ve Seydiler Belediyelerinin güzel hizmetler almaya devam edeceğini söyledi.

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