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        Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram tatili yoğunluğu artıyor

        Ramazan Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 19:17 Güncelleme: 06.04.2024 - 19:17
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        Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram tatili yoğunluğu artıyor
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        Ramazan Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Polis ekipleri, kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

        Sabah saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde artarken kavşaklarda önlem alan ekipler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama olurken bazı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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