Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, tefecilik yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışmasında 46 kredi kartı, 27 senet, 5 çek defteri, 4 çek ve 1'i kurusıkı 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, şüpheli Y.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen çek ve senetlerin değerinin 6 milyon 129 bin 500 lira olduğu belirtildi.
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