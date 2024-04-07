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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 11:34 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:34
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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

        S.Ö, (33) idaresindeki 03 AFC 016 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, Sinanpaşa ilçesi Kılıçarslan beldesi yakınlarında devrildi.

        Kazada, sürücü ile motosikletteki A.İ, (38) Ş.K. (35) ve S.K. (7) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        M.B'nin (50) kullandığı 03 AV 149 plakalı otomobilin Beyyazı ile Çıkrık beldesi arasında çarptığı M.Ç. (7) yaralandı.

        Çocuk, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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