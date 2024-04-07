Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
S.Ö, (33) idaresindeki 03 AFC 016 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, Sinanpaşa ilçesi Kılıçarslan beldesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile motosikletteki A.İ, (38) Ş.K. (35) ve S.K. (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
M.B'nin (50) kullandığı 03 AV 149 plakalı otomobilin Beyyazı ile Çıkrık beldesi arasında çarptığı M.Ç. (7) yaralandı.
Çocuk, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
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